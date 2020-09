Empresa Azul retoma voos diretos de Santarém para Manaus em outubro

(Foto:Reprodução) – A redação do Tapajós Notícias, entrou em contato com a empresa aérea Azul para saber o motivo de ainda não ter ocorrido o retorno do voo direto entre Santarém e a capital do Amazonas, Manaus.

Devido a um embate jurídico entre a empresa Azul e a prefeitura de Santarém, por causa do bloqueio dos voos entre as cidades, solicitado pela prefeitura, a empresa decidiu paralisar a rota. O embate jurídico teve como causa a pandemia do novo Coronavírus.

NOTA AZUL

A Azul informa que opera diariamente a rota Manaus-Santarém com conexão no aeroporto de Belém.

Mesmo em meio à pandemia e seguindo todas os protocolos de higiene, a companhia mantinha as ligações diretas ente Santarém e Manaus, a fim de manter a assistência pelo modal aéreo nessas regiões, no entanto, em uma decisão inédita, a Justiça do Pará ordenou a suspensão da rota.

