Empresa de vereador eleito joga água na rua (polui o meio ambiente) e funciona sem alvará em Novo Progresso

Empresa (Unika Veículos) de revenda de veículos atuava sem autorização, diz prefeitura.

A Unika Veículos, sempre foi conhecida na cidade como sendo administrada pelo vereador eleito de Novo Progresso Marconi da Unika. Ao ser notificado apresentou documentos de uma empresa com sede em outro estado e o conhecido vendedor “Isaque Pereira da Silva” foi apresentado como proprietário do estabelecimento.

A empresa de revenda de veículos que funciona na área central da cidade estava atuando de forma irregular no local. De acordo com a prefeitura de Novo Progresso, a UNIKA VEICULOS não tinha autorização de funcionamento, nem mesmo CNPJ cadastrado no estado do Pará. O estabelecimento apresentou um documento de empresa com endereço na rodovia João Adão Scheren , SN, Km 01, Chácara Nº 550 no bairro São Cristóvão na cidade de Sinop no estado do Mato Grosso. A empresa foi denunciada por estar jogando água na rua, com sistema de lavar veículos em local impróprio, ao chegar no local constatou que a empresa estava também irregular. A secretaria de Meio Ambiente multou Isaque Pereira da Silva, que se apresentou como responsável pela empresa, que não tem se quer empresa aberta no município.

Conforme a administração municipal, para o funcionamento da empresa naquela localidade era necessário a regularização junto à Secretaria de Tributos e a Secretaria de Fazenda. No caso da Unika não havia nada homologado autorizando o funcionamento. A empresa trabalhava irregular a mais de cinco anos no município.

O responsável pela fiscalização da Semma-NP, ressalta que a empresa não pode lavar carros em calçadas e sim dentro do seu estabelecimento desde que a água escorra para uma caixa separadora e não polua o meio ambiente e nem danifique calçadas públicas e o asfaltamento da avenida.

A Secretaria Municipal de Finanças notificou o estabelecimento para que no prazo de 15 dias compareça no setor de tributos com toda documentação exigida. A empresa também nunca recolheu ISS para os cofres públicos.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente aplicou multa ao responsável pela empresa, a mesma já havia sido notificada, segundo informações a Avenida Jamanxim já foi fiscalizada pelos fiscais do tributos e meio ambiente para acabar com a água que é despejada nas calçadas e asfalto durante quase todo o dia danificando o asfaltamento e que a fiscalização se estenderá por todas as avenidas e ruas asfaltadas do município.

Fiscalização

A Divisão de Fiscalização (departamento de Tributos) atua no controle do funcionamento das atividades comerciais, industriais, prestação de serviços e ambulantes. Além da fiscalização rotineira em toda a cidade, também é realizada a fiscalização por demanda de outros órgãos ou por solicitação dos cidadãos por meio de denúncia.

Localização e Funcionamento

Conforme a legislação em vigor, nenhuma atividade comercial, industrial ou prestação de serviço pode funcionar sem o Alvará de Localização e Funcionamento. A falta de licenciamento gera multa e/ou interdição da atividade.

Denuncia

A população reclama de diversas infrações cometidas pelo responsável da Unika Veículos, a água estaria incomodando as pessoas e os veículos expostos para venda interditam a calçada dificultando acesso de pedestres no local.

Denunciante comprova com imagens gravadas na semana.

Outro Lado

O Repórter do Jornal Folha do Progresso esteve no estabelecimento para contato com o proprietário e um funcionário informou que o patrão não estava e que somente ele poderia falar sobre o assunto. Até o momento o contato não foi retornado.

