Empresa JM inicia serviços de drenagem e terraplanagem para pavimentação na Jamanxim

(Foto:Jornal Folha do Progresso) – JM inicia serviços de drenagem e terraplanagem para pavimentação da “Avenida Jamanxim” em Novo Progresso.

A empresa JM TERRAPLANAGEM, já iniciou os serviços de terraplanagem na Avenida Jamanxim para pavimentação do trecho em Novo Progresso.

A empresa detentora da licitação para pavimentar ruas da cidade de Novo Progresso, vem revezando serviços em diversos bairros conforme cronograma da Prefeitura Municipal. “A empresa investiu em contratação de mão de obra local gerando emprego e renda para cidade”.



A empresa que vem realizando serviços na Avenida Brasil, deslocou uma equipe para Avenida Jamanxim e a primeira etapa foi iniciada, com a execução das obras de drenagem. O projeto contempla também a pavimentação passando pelo Bairro São Marcos aproximadamente 1200 metros até a entrada da empresa madeireira Grans Line em Novo Progresso.

A drenagem e pavimentação da Jamanxim fazem parte de um projeto lançado pelo prefeito Macarrão em parceria com Governo do Estado do Pará com recurso da China.

Os trechos já pavimentados de ruas da cidade estão recebendo reparos com calçamento e meio fio.

Os serviços de terraplanagem estão concentrados na Avenida Brasil ,Jamanxim e deve seguir para avenida Cristalina no Bairro Jardim América.

Para o morador Claudinho Leite – um dos mais antigos da Jamanxim – a pavimentação asfáltica será de enorme importância para a comunidade local. “Vai eliminar a poeira que faz aqui durante a estiagem, e a lama durante as chuvas”, observou.

A dona de Casa Raimunda Olinda Arruda Ferreira, completou afirmando que será bom para todos, vai ajudar a instalar novos comércio no bairro. “Aqui tem um açougue, salão de beleza e poucos comércios. com asfalto Vai ficar ótimo”, outras empresas podem abrir aqui”, destacou. “A parte alta está melhorando muito com todos esses serviços que a Prefeitura está fazendo em nossa região, e o asfalto é importante”, completou.

As obras foram lançadas ano passado Pelo Governador Helder Barbalho (MDB) e Prefeito Macarrão (PSC) e atende uma antiga reivindicação dos moradores desta região.

Neste trecho da Jamanxim, a drenagem é necessária para eliminar pontos de alagamentos que sempre causaram problemas aos moradores da região. Após a implantação da galeria de água pluvial, o trecho será pavimentado. A empresa pede cautela da população no trecho em obras, o acesso pode ser bloqueado para passagem de veículos e pedestres.

