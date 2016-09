Empresa organiza cruzeiro só para swingers

Uma empresa resolveu apostar no tamanho relativamente pequeno – e o consequente clima “intimista” – de um navio da companhia Royal Caribbean (que tem capacidade para, no máximo, 690 passageiros) para planejar uma viagem diferente: a maioria dos passageiros será de casais que querem conhecer e se relacionar amorosamente com outros casais.

A viagem será realizada pela empresa Original Resorts, que possui três hotéis em Cancún com a proposta swinger (relacionamentos com troca de casais). A Original alugou a embarcação Azamara Quest, da Royal Caribbean, para o passeio de sete noites que deve partir da cidade de Veneza em 26 de setembro de 2017 e realizar paradas na comuna italiana de Bologna, nas cidades de Split, Dubrovnik e Zadar, na Croácia, e Koper, na Esolvênia.

Na viagem, haverá algumas áreas do navio em que o uso de roupas é opcional e o sexo é permitido, como o deque da piscina. O preço do pacote por pessoa varia de US$ 2.883, nas cabines interiores, até US$ 10.996 na suíte mais cara.

Segundo a organização do passeio, a média de idade dos participantes costuma ser de 25 a 50 anos. A agência Desire Cruises fornece mais detalhes sobre a viagem.

(Com informações do blog Pelo Mundo)

