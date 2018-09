Empresa Pavienge executa reparos na rodovia Br 163 perímetro urbano de Novo Progresso

Iniciado obra de recuperação de trecho danificado na rodovia BR 163 perímetro urbano da cidade de Novo Progresso. O Custo da obra não foi divulgado.

A empresa Pavienge Engenharia, executa serviços de reparos no trecho de aproximadamente 5 km nas duas pistas da rodovia Br 163 no perímetro urbano de Novo Progresso.O Trecho da rodovia tem buracos e falhas na pavimentação, o trecho danificado esta sendo recuperado pela empresa Pavienge, homens e maquinas trabalham no trecho , o sistema pare e siga funciona no local. As falhas que apareceu na rodovia foi devido problema estrutural. No ano passado, uma medida emergencial foi realizada na tentativa de evitar o avanço dos buracos, a rodovia recebeu uma camada de pavimentação,porém, o aumento de caminhões e sem fiscalização de balança a pista apresentou falhas e estão sendo recuperadas.

A via é uma estrada que privilegia a produção do agronegócio principalmente a produção do estado do Mato Grosso é escoada até os portos de Miritituba e Santarém no Pará, por isso, há preocupação em solucionar definitivamente o problema em deixar a rodovia trafegavel.

Nesta semana a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE) , constatou que o trecho da rodovia que mais preocupa o agronegócio para escoar o produto esta entre Morais de Almeida e Novo Progresso, as condições ainda continuam ruins. Parte do caminho apresenta buracos e sérios riscos para os motoristas por causa da visibilidade limitada. “Enquanto percorríamos o trecho, nos deparamos com um acidente grave, um caminhão tombado e motorista ferido. Uma triste e comum consequência das condições do local”, explica Amaral, que viajou com Fábio Gonçalves, coordenador de transporte da ADM.

