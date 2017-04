Empresa responsável por Belo Monte anuncia construção de sede da Funai

“A ideia é que a gente, dentro de oito meses inicie o processo de liberação dessa obra, onde vão ser verificadas as partes, tanto a parte de materiais e equipamentos, alvenaria e infraestrutura, elétrica e hidráulica. Esses oito meses vão ser acompanhados pela nossa equipe, da equipe contratada pela Norte Energia em conjunto com a equipe da Funai, que vai estar acompanhando também”, afirmou Bianco Marcelino, coordenador de obras.

O prédio será construído próximo ao rio Xingu, em frente à Casa do Índio. O orçamento previsto é de R$ 2,9 milhões. A previsão é que a obra seja concluída e entregue no prazo de oito meses.

A construção da sede da Funai é uma das obras pendentes no processo de licenciamento de Belo Monte, inclusive alvo de uma ação do Ministério Público Federal (MPF). Atualmente, a Funai funciona em um espaço alugado.

A construção da sede da Funai é uma das obras pendentes no processo de licenciamento da usina hidrelétrica no sudoeste do Pará.

