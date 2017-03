As informações são da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O marido de Renata, Luiz Carlos Velloso, ex-subsecretário de Transportes de do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, foi preso pela Lava Jato também na terça.

A Lava Jato deverá gerar o maior julgamento por corrupção da história do Supremo Empresária que pediu para Moro ‘limpar país’ é alvo da Lava Jato (Foto Rodolfo Buhrer / Reuters) A empresária Renata Loureiro Borges Monteiro foi alvo de condução coercitiva da Operação Lava jato na última terça-feira (14). Dias antes de depor à Polícia Federal, ela havia publicado nas redes sociais uma foto do juiz federal Sergio Moro com a seguinte frase: “É de cabeça erguida que iremos limpar o país!”.

