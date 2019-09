Empresário condenado na Perfuga desaparece e é declarado foragido da Justiça

Westerley Oliveira está foragido há mais de 70 dias (Foto:Reprodução)

É incerto e não sabido o paradeiro do empresário Westerley Jesus de Oliveira, 48 anos. Ele está desaparecido.

Réu da Perfuga condenado com a pena mais pesada até agora — 17 anos de prisão em regime fechado –, o empresário sumiu do radar da Justiça logo depois que ganhou, em maio deste ano, uma até agora inexplicável liberdade.

Como não retornou ao presídio de Cucurunã (Sílvio Hall de Moura), em Santarém (PA), no prazo combinado, ele foi declarado foragido da Justiça.

O Blog do Jeso apurou que Westerley Oliveira está foragido oficialmente há 73 dias. Ou seja, desde o dia 26 de junho deste ano, conforme consta no sistema de monitoramento de presos da Susipe (Superitendência do Sistema Penitenciário do Pará).

O empresário dono de várias empresas de fachada foi condenado em março dste ano pelo juiz Rômulo Nogueira de Brito, da 2ª Vara Criminal de Santarém. Pel prática de 3 crimes: peculato, associação criminosa e fraude à licitação.

O esquema criminoso de desvio de recursos públicos foi implantado na gestão do ex-presidente da Câmara de Vereadores de Santarém Reginaldo Campos (2015-2016), que cumpre prisão domiciliar.

Por:Jeso Carneiro

