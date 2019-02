Empresário de Itaituba é assassinado por devedor em garimpo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Joelson Sousa Silva, empresário. (Foto:Reprodução)- Crime aconteceu na tarde desta Sexta-feira (8) na região garimpeira do PV. O empresário Joelson Sousa Silva, de aproximadamente 40 anos, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (8) na região garimpeira conhecida como PV, em Jacareacanga. As informações ainda são poucas.

