Empresário de Placas é autuado e preso em Rurópolis por violar barreiras sanitárias — Foto: Polícia Civil de Rurópolis/Divulgação

O episódio aconteceu na tarde de segunda-feira (18) na rodovia Transamazônica.

Em balanço divulgado pela Polícia Civil no fim da tarde de terça-feira (19), sobre os trabalhos realizados no município de Rurópolis, sudoeste do Pará, em combate à covid-19, consta a autuação e prisão de um empresário por violação às barreiras sanitárias.

De acordo com a polícia, era por volta das 16h quando o empresário Henrique Pereira da Silva Filho, conhecido como Henrique da HP, residente na Comunidade Novo Paraíso, município de Placas, em trânsito pela BR-230, na altura do bairro do Leitoso ao trafegar em sua caminhonete, primeiro ignorou as ordens de pare da fiscalização, e ao ser abordado e solicitado o uso de máscara como medida preventiva, se negou a fazê-lo afirmando que estava dentro de veículo. Desacatou a guarnição de serviço da Polícia Militar local e os funcionários a serviço da Secretaria de Saúde do município, fugindo em seguida.

Policiais militares em rondas encontraram o empresário ainda na BR- 230 próximo a uma loja de Autopeças de veículos quando foi preso e conduzido à delegacia para as formalidades legais.

Segundo o delegado de Polícia Civil, Ariosnaldo da Silva Vital Filho contra a conduta do empresário foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência e ele foi autuado por crimes contra a administração pública e direção perigosa.

O veículo foi apreendido, mas após revista minuciosa foi liberado juntamente com o empresário sob termo de compromisso.

A polícia informou que os trabalhos preventivos realizados pelas forças de Segurança Pública juntamente com agentes da Vigilância Sanitária do município têm sido intensificados em Rurópolis em combate à covid-19.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...