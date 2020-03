Empresário dono de garimpo em Creporizinho tem teste positivo para Coronavirus

Empresário dono de garimpo em Creporizinho esta internado em Cuiabá (MT) com Coronavirus (Foto:Reprodução)

Um alerta tomou conta das redes sociais nesta quinta-feira (19) , após ser confirmado que o empresário Valdinei Mauro de Souza (Nei) ,sócio de diversas empresas do ramo da mineração ter diagnostico positivo para coronavirus. Ele esteve em visita recente ao Creporizinho e Creporizão, distritos de Itaituba, após chegar dos Estados unidos.

Nas redes sociais pessoas da região que tiveram contato com o empresário divulgaram que estão em isolamento e pedem para outros fazerem o mesmo. A secretaria de saúde de Itaituba esta na região acompanhando o caso. Não a relatos de contaminação. Por:Jornal Folha do Progresso

Veja relatos do empresário sobre a doença divulgado na imprensa de Cuiabá

“Não é bicho de 7 cabeças”, diz empresário da mineração infectado com a Covid-19

Empresário Valdinei Mauro de Souza, sócio de diversas empresas do ramo da mineração. Paciente testou positivo para coronavírus em exame no Santa Rosa

O empresário Valdinei Mauro de Souza, sócio de diversas empresas do ramo da mineração, é um dos casos confirmados do novo coronavírus em Mato Grosso. Ele passou pelo teste no hospital Santa Rosa, depois de voltar de viagem dos EUA e de passar por diversas cidades brasileiras em que o vírus está disseminado. Apesar da situação de pandemia, o empresário relatou ao que a doença “não é um bicho de sete cabeças”.

Conhecido apenas como Nei, o empresário começou a sentir sintomas da doença por volta de 9 de março, após retorno da viagem. Ele passou por Miami, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, sendo que nesta última chegou a dormir na cidade.

Ao chegar na Capital, foi ao hospital e relatou os sintomas: febre alta, dor no corpo, principalmente nas costas na região dos pulmões, e algumas dores abdominais. O resultado do Santa Rosa saiu no domingo (15), como positivo para a Covid-19. O resultado do Laboratório Central do Estado (Lacen), que deve servir de contraprova, ainda não foi divulgado. O empresário está em isolamento com a esposa em uma casa no condomínio Alphaville, em Cuiabá.

Nei ainda afirma que teve contato com diversas pessoas antes de receber o aviso dos médicos do hospital sobre a necessidade de isolamento. “Não sei exatamente. Foi bastante gente, não sei te falar, não. Tanto é que já tem vários funcionários nossos que estão apresentando os mesmos sintomas”.

“Mas agora já estou bem tranquilo, apenas continuando no isolamento até completar os 14 dias. E acho que não é um bicho de sete cabeças para pessoas mais resistentes. Para os idosos, pessoas com diabetes, hipertensão, e outros que já estão debilitados, pode ser um problema. Mas para quem tem pulmão forte, não é tudo isso”, avaliou. Por:Rdnews.

