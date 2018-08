Empresário é agredido por PM após reclamar de som alto

Segundo Capixaba, os ferimentos no rosto foram provocados por policial (Foto: Arquivo Pessoal)

A filha do empresário divulgou nas redes sociais (Facebook e WhatsApp), uma agressão por policial militar após pai reclamar de som alto na madrugada deste sábado (04), em Novo Progresso.

Na postagem ela afirma que o pai foi agredido por policial militar, e que ele a família e os vizinhos foram ameaçados de morte pelo PM.

“Nós sabemos onde seu pai mora e sabemos onde é a empresa dele”, ela alerta para caso algo aconteça com a família ou vizinhos a suspeita vem do PM.

De acordo com a família, o pai foi até o local onde o som estava tocando ao reclamar foi agredido pelo PM , a foto mostra o sangue no rosto do empresário.

O empresário diz que os hematomas ao redor do olho direito, é resultado da agressão do PM. Até arma eles tinham disse a postagem.

O Jornal Folha do Progresso esta apurando o caso em trará mais informações, com outra parte. Aguardem!

