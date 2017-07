Empresário é assassinado a tiros dentro de carro em Marabá

Dois homens em uma moto dispararam pelo menos seis tiros contra a vítima.

Um empresário que atuava no ramo de siderurgia foi assassinado a tiros por volta das 8h40 da manhã desta sexta-feira (21). O crime aconteceu na pista marginal da Rodovia Transamazônica, na Folha 33, Nova Marabá, sudeste do Pará. Dois homens em uma moto dispararam pelo menos seis tiros contra a vítima que estava dentro do carro parado no sinal. A esposa da vítima que estava no carro não foi atingida.

Segundo informações da titular do Departamento de Homicídios em Marabá Raissa Beleboni, o horário em que o crime aconteceu e o fato do lugar ser bastante movimentado fazem este assassinato fugir ao padrão dos demais. “As câmeras do sistema de segurança vão ajudar na identificação dos criminosos”, conta a delegada.

Ainda durante o dia a esposa do empresário foi ouvida para prestar esclarecimentos, já que ela estava com o marido no momento do assassinado. A equipe de investigação fará a reconstituição do percurso que o empresário teria feito momento antes do crime. Nenhum suspeito foi preso.

