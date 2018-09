Empresário é atacado por cobra durante pescaria no MT

Empresário é atacado por cobra durante pescaria no Nortão

O empresário do setor da construção civil, Moises da Silva Rodrigues, de 36 anos, foi atacado no rosto por uma sucuri de pelo menos 3 metros, na represa de uma fazenda localizada a cerca de 70 quilômetros de Juara (294 quilômetros de Sinop), neste final de semana. Ele contou, ao Só Notícias, que procurou o hospital e fez alguns curativos para evitar infecção, já que o animal não é venenoso.

“Estávamos pescando nessa represa e o ataque ocorreu quando fui amarrar o barco em um pau ‘ocado’. A cobra engatou as presas no meu nariz e começou a enrolar no meu pescoço. Um amigo ajudou retirá-la. Tive que puxar e acabou rasgando o nariz e precisou dar três pontos. Se tivesse sozinho poderia ter caído na represa e morrido afogado”, disse.

Rodrigues explicou que a cobra foi solta em um córrego próximo da represa. “Nós é que invadimos o território dela e não podíamos matá-la. Colocamos em uma carretinha do trator e a soltamos. Graças a Deus estou bem, (estou) tomando alguns medicamentos para evitar infecção e foi só um susto grande”.

fonte: Só Notícias/Cleber Romero (foto: arquivo pessoal)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...