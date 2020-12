Empresário é executado a tiros dentro de loja em Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As motivações do crime ainda são desconhecidas. Aguardem mais informações sobre o crime.

Um empresário, ainda não identificado, foi executado a tiros na noite desta sexta-feira (18) dentro da própria loja onde trabalha no centro da cidade de Altamira, região do Xingu.

