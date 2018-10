Empresário é executado dentro de padaria no Pará

Suspeitos do crime ainda não foram identificados. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

José Maria Camelo Pereira, mais conhecido como Zeca da Carajás, foi assassinado na manhã deste sábado (20), dentro de uma panificadora localizada na rua Santa Luzia, no bairro Imperatriz, no município de Anapú, no sudoeste paraense.

Segundo a Polícia Civil, pessoas presentes informaram não terem visto a ação do crime e que apenas ouviram os tiros. No local, próximo ao corpo, foram encontradas seis capsulas de pistola calibre 380.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias e motivação do crime.

A PC fez diligências no local para identificar os envolvidos no assassinato. Equipe da Delegacia de Homicídios de Altamira deve dar apoio nas investigações.

