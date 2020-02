Empresário e filha de 8 anos morrem em acidente em MT no retorno das férias no PA

Cleyton nunes era dono de uma pastelaria em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, e estava voltando de férias do Pará junto com família.

O acidente que envolveu um carro e um caminhão, na tarde de quinta-feira (30), na BR-163, em Vera, 486 km de Cuiabá, causou a morte do empresário Cleyton Holsbach Nunes, de 40 anos, e da filha dele, Maria Eduarda, de 8 anos.

Outras três pessoas ficaram presas às ferragens e foram socorridas.

De acordo com o Polícia Rodoviária Federal (PRF), Cleyton dirigia um veículo que atingiu um caminhão.

Cleyton não resistiu e morreu ainda no local. Já a filha dele foi socorrida em estado grave e encaminhada para o hospital.

Ela também não resistiu aos ferimentos e faleceu no início da noite.

Ainda no acidente, o Corpo de Bombeiros socorreu uma mulher, de 32 anos, com suspeita de fratura na perna e no braço esquerdo, e também um menino de 8 anos.

O estado atual de saúde das duas vítimas não foi confirmado. Já o motorista do caminhão não ficou ferido.

Com o impacto, os dois veículos saíram da rodovia e ficaram na área de escape.

A lateral do carro onde fica o motorista ficou destruída.

O corpo dele e da filha devem ser encaminhados nesta sexta-feira (31) para Lucas do Rio Verde para velório e sepultamento.

