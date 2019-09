Empresário e filho mortos na queda de avião no Mato Grosso tem empreendimentos no Pará

(Foto:Reprodução Rede Social) – O empresário e seu filho mortos em acidente aéreo na noite desta segunda-feira(16), na cidade de Guarantã do Norte no Mato Grosso é proprietário da Jade em Novo Progresso e tem outras lojas no Pará.

Jair José Demski , 61 anos empresário do setor da construção civil, pré moldados e fundou empresas (Jade) em Guarantã do Norte IMT) e tem lojas na cidade de Itaituba, Novo Progresso e Santarém no estado do Pará.

Velório

Conforme divulgou o Portal Só Noticias daquele estado Jair José Demski , 61 anos, e seu filho, João Anderson Demski, 29 anos, estão sendo velado na Loja Acácia – Maçonaria em Guarantã do Norte, onde já estiveram centenas de pessoas. O funeral começou de madrugada.

Leia Também:Avião cai pega fogo e mata pai e filho em Guarantã do Norte no Mato Grosso

Acidente

Uma equipe do CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos Aeronáutica) iniciou a inspeção nos destroços do avião RV 10, com capacidade para quatro pessoas, que caiu ontem, por volta de 18:20h, em uma fazenda a cerca de 2 km do aeródromo e pegou fogo. A aeronave teria caído de bico. Conforme Só Notícias informou, o empresário, que pilotava, e o filho morreram na hora.

Jair estaria tentando pousar a aeronave quando houve a colisão com o solo e a explosão. A Politec fez, ontem à noite, os primeiros procedimentos periciais e encaminhará laudo para a Polícia Civil.

Uma fonte informou que a aeronave era seminova, estaria regular e Jair também era habilitado. O empresário tinha outro avião.

Luto

O prefeito de Guarantã do Norte, Erico Stevan Gonçalves, decretou luto oficial de 3 dias enaltecendo o pioneirismo de Jair e seu empreendedorismo que ajudaram a fortalecer o desenvolvimento do município.

O empresário fez aniversário no último sábado e a família estava em Sinop, no domingo, em um encontro da Igreja Católica. Era casado e, além de Jair, tinha uma filha.

Os sepultamentos estão previstos para às 14:30h, informa a funerária Pax Memorial.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...