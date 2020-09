Empresário e irmão são assassinados a tiros em pátio de empresa em MT

Até esta segunda-feira (14) nenhum suspeito havia sido preso ou identificado pela polícia.

Empresário João Ricardo Nicolau, de 48 anos, (à esquerda) e o irmão dele, Sérgio Bonifácio Nicolau, de 45 anos, (à direita) foram mortos em Nova Mutum — Foto: Facebook

Dois irmãos foram assassinados na noite desse domingo (13) no pátio de uma empresa de guincho Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, o empresário João Ricardo Nicolau, de 48 anos, e o irmão dele, Sérgio Bonifácio Nicolau, de 45 anos, foram mortos por um homem armado que chegou ao local em uma motocicleta.

O crime ocorreu na empresa de João Ricardo, localizada no bairro Jardim Primavera 3. Sérgio era gestor ambiental, especialista em biomassa.

Até esta segunda-feira (14) nenhum suspeito havia sido preso ou identificado pela polícia.

Segundo a Polícia Civil, os irmãos estavam no pátio da empresa de guincho com outras duas pessoas. Dois homens em uma motocicleta se aproximaram do grupo. O homem que estava na garupa fez vários disparos contra o empresário.

Sérgio deitou para escapar dos tiros, mas também foi baleado pelo suspeito. As outras pessoas que estavam no pátio conseguiram fugir.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas João Ricardo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Sérgio foi socorrido, mas não resistiu e também morreu.

Por Denise Soares, G1 MT

14/09/2020 12h13

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...