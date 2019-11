Empresário e mecânico são mortos a tiros em frente de residência em Paragominas, no PA

(Foto>Reprodução)- Mecânico, que era amigo do empresário, tentou fugir mas foi atingido por um tiro na barriga. O principal suspeito de cometer o crime confessou e disse que executou o duplo homicídio por vingança.

Empresário e mecânico foram assassinados a tiros na frente da residência de uma das vítimas nesta quarta-feira (27), no bairro Flamboyant, em Paragominas, no sudeste do Pará.

De acordo com testemunhas que estavam na residência do empresário no momento do crime, as duas vítimas estavam próximas ao portão da casa quando foram atingidas por um homem armado com um revólver e fez vários disparos. O empresário Miguel Rodrigues Rocha morreu no local.

Segundo a polícia, o mecânico Francisco Duarte Passos Júnior, de 29 anos, que era amigo do empresário, tentou correr mas foi atingido por um tiro na região da barriga. A vítima recebeu os primeiros socorros por uma equipe do SAMU e foi encaminhado para o Hospital Regional de Paragominas, mas teve hemorragia interna e morreu.

Ainda de acordo com a polícia, o empresário seria o principal alvo do criminoso. O principal suspeito de cometer o duplo homicídio foi preso e confessou que executou o crime por vingança. A polícia segue investigando o caso, para saber se houve ou não mandante do crime, para que todos os responsáveis sejam penalizados.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas. As famílias das vítimas não divulgaram informações sobre velório e enterro.

Por G1 PA — Belém

28/11/2019 16h50

