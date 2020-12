Empresário é morto com cinco tiros dentro de estabelecimento em Altamira

Ele morreu após um criminoso efetuar pelo menos seis disparos contra o homem. – (Foto:Reprodução)

A Polícia Civil investiga a morte de um empresário assassinado na noite de domingo (20) em Altamira, sudoeste do Pará. Segundo a PM, o homem identificado como Luiz de Oliveira, de 39 anos estava no seu estabelecimento comercial quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Um deles desceu do veículo e disparou cinco vezes contra a vítima que morreu no local.

O empresário estava acompanhado do filho que foi toda a cena. O crime aconteceu por volta das 19h e ainda segundo a polícia, após realizarem os disparos, os criminosos fugiram do local. Qualquer informação que possa ajudar a chegar aos criminosos a polícia pede que entrem em contato com o disque denúncia, no número 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.

Por G1 PA — Belém

