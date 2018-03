Empresário é morto com três tiros em Altamira e polícia suspeita de execução

Os dois bandidos estavam em uma moto. Eles dispararam na cabeça da vítima e fugiram. A polícia foi acionada e ouviu o depoimento da mulher do empresário.(Foto Reprodução G1-PA)



Um empresário foi assassinado a tiros dentro de uma floricultura no centro de Altamira, sudoeste do Pará, no final da tarde desta quarta-feira (7). Segundo testemunhas, Renis Carlos Dias de Oliveira, de 34 anos, estava acompanhado da mulher e do filho, um bebê de um ano, quando os criminosos chegaram.

Os dois bandidos estavam em uma moto. Eles dispararam na cabeça da vítima e fugiram. A polícia foi acionada e ouviu o depoimento da mulher do empresário. Equipes fizeram buscas na área, mas até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso.

A Polícia Civil informou que os matadores usaram uma pistola calibre 380 e que já tem uma linha de investigação e de motivação do crime. As suspeitas são de execução, pois nada foi roubado da vítima. O empresário era dono de uma farmácia na região.

Por G1 Pa, Belém

