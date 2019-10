Empresário é preso acusado de participação em homicídio

Publicado terça-feira, 15/10/2019, 22:25 – Atualizado em 15/10/2019, 22:25 – Autor: DOL Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Denominada de “Senhor das Armas”, a operação visou dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão, para coibir ações de organizações criminosas no município e na região do Xingu.

You May Also Like