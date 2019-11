Empresário é preso em Juruti por vender celular que teria sido roubado em Manaus

Ricardo André foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada em Juruti — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Ricardo André foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada.

Uma equipe da Polícia Civil realizou na manhã desta quarta-feira (20) a prisão de um empresário de Juruti, no oeste do Pará, por adquirir, expor à venda e vender um aparelho de celular que teria sido roubado em Manaus (AM).

De acordo com a polícia, o roubo do celular aconteceu no dia 3 de novembro, quando duas pessoas em uma motocicleta apontaram arma de fogo para a vítima e subtraíram o seu celular.

Em uma operação das Polícias Civil de Juruti e Manaus, chegou-se ao empresário Ricardo André Cordeiro Pinheiro que é proprietário de uma loja de celular e teria receptado o aparelho.

Segundo o delegado Madson Castro, esses tipos de crimes devem ser constantemente combatidos pelas forças policiais, pois estimulam a prática delituosa de vários outros crimes, como roubo e furto. A prática da compra e venda de produtos roubados configura crime de receptação.

Ainda de acordo com a polícia, Ricardo André foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada. O empresário já responde por mais dois crimes semelhantes a este e encontra-se à disposição da Justiça.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...