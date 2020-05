Empresário é preso pela PF transportando armas em avião no Mato Grosso

23/05/2020 10:10 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um empresário foi preso, ontem, no aeroporto municipal João Figueiredo de Sinop por agentes da Polícia Federal transportando uma pistola 380, espingardas calibres 12, 38, 44 e uma outra com calibre ainda não identificado, em um avião bimotor. As informações foram confirmadas pelo delegado da PF, Samir Zugaibe, conforme publicou o portal, Só Notícias de Sinop(MT).

