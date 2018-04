Empresário em Sorriso é um dos mortos em acidente com avião em Mato Grosso

O empresário Sorrisense Evandro Bussolaro é um dos mortos no acidente com o avião prefixo PU-JYZ que caiu, na tarde deste sabádo(28), em Primavera do Leste (235 quilômetros de Cuiabá). A confirmação foi feita, ao Só Notícias, pela Funerária São Jorge. O corpo está sendo trasladado para Sorriso onde será sepultado. O velório começa neste domingo pela manhã no salão da Igreja Santa Rita de Cássia.

Evandro morava em Sorriso há vários anos e administrava postos de combustíveis da família. Ainda não foi confirmado o nome do outro homem que também faleceu no acidente. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal em Primavera onde foi feita necropsia. Conforme Só Notícias já informou, ficaram parcialmente carbonizados.

As autoridades começam a investigar as causas do acidente e será apurada a versão que ele teria decolado de Sorriso e parado em Primavera do Leste para reabastecer e seguria para a região Araguaia. Na decolagem teria ocorrido o acidente. O avião acabou pegando fogo, ficou completamente destruído. Uma parte de um muro e cerca de arame teria sido atingidos. Os bombeiros apagaram o fogo. O avião ficou foi terreno próximo a algumas empresas, dentre elas um posto de combustível.

Em nota encaminhada ao Só Notícias, a assessoria da FAB informou que “investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), estão se deslocando para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PU-JYZ, ocorrido neste sábado, em Primavera do Leste. A Ação Inicial é o começo do processo de investigação e possui o objetivo de coletar dados: fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos. A investigação realizada pelo CENIPA tem o objetivo de prevenir que novos acidentes com as mesmas características ocorram.

Fonte: Só Notícias/Editoria com David Murba

