Empresário envolvido em assaltos de quadrilha de ‘piratas’ é preso em Santarém

Foi preso na manhã deste sábado (21), em operação da Polícia Civil um empresário que atua em Santarém, oeste do Pará, envolvido em assaltos a balsas que transportavam eletroeletrônicos. Segundo a polícia, a quadrilha estava sendo monitorada desde janeiro deste ano. O assalto realizado nesta madrugada na região do Tapará, em Santarém, resultou na prisão de dez homens, sendo um idoso, e um dos assaltantes morreu após troca de tiros com a polícia.

Em coletiva, o delegado da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos – DRFR, Ricardo do Rosário, explicou como foi feita a abordagem. “Abordamos os assaltantes por volta das 9h da manhã, e eles reagiram a tiros, alguns pularam na água, outros jogaram as armas no fundo do rio. Depois que um dos bandidos foi alvejado, os outros se renderam”, relatou.

O delegado contou que recebeu informações no final de setembro de que um empresário tinha contratado uma equipe de assaltantes para roubar cargas em uma embarcação, cujo próprio comandante estava dando informações privilegiadas, só que esse roubo deu errado, pois vinha com uma escolta armada. “A partir daí, passamos a monitorar os passos do empresário, e identificamos que ele visitava constantemente uma embarcação e entrava em contato com criminosos”, disse o delegado.

Mais de 100 aparelhos de televisão e cerca de 50 aparelhos de som foram recuperados pela DRFR e pelo NAI (Núcleo de Apoio a Investigação), referentes apenas ao assalto feito na madrugada deste sábado (21), em um porto no bairro Prainha. Segundo o delegado, esta foi a quarta ação dos “piratas”.

Como funcionava o esquema

De acordo com o delegado Ricardo, depois de receber informações do comandante das embarcações, o empresário Luiz Henrique contratava os assaltantes por R$ 3.500,00 para praticar os roubos. Os homens agiam pelos rios da região, sempre em locais que não funcionassem as linhas telefônicas, assim ganhavam mais tempo para fugir.

Ao entrar nas balsas, os assaltantes usavam machados para violar os caminhões baú e pegar a mercadoria. As investigações apontam que os outros assaltos foram feitos em direção à cidade de Almeirim. Uma só transportadora chegou a ser assaltada três vezes.

Os envolvidos devem responder ao crime de roubo qualificado e associação criminosa armada.

Toda a mercadoria foi recuperada pela polícia, além de revólveres, munições e celulares que eram usados nos assaltos.

Os assaltantes são naturais de Abaetetuba, Belém e Fortaleza, mas ficarão em Santarém e devem ser encaminhados ao Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura.

