Empresário gaúcho é assassinado a tiros em Mabará

Autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas(Foto:Reprodução)

O empresário gaúcho Raul Alberto Wolf, de 48 anos, foi assassinado a tiros na manhã do último domingo (11), dentro do hotel onde estava hospedado, no município de Marabá, no sudeste paraense. A vítima foi executada com tiros na nuca e não teve chance de se defender nem tentar fugir. Segundo informações preliminares da polícia, o empresário trabalhava no estado do Rio Grande do Sul e estava em Marabá a negócios. Ele teria uma britadeira e atuava no ramo de minérios.

Raul Wolf estava hospedado em um hotel situado na rua Sol Poente, no bairro Nova Marabá. Segundo testemunhas, ele havia saído para tomar café da manhã, por volta de 8h30, quando foi abordado por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta em uma motocicleta de cor branca, modelo Biz. Os atiradores dispararam pelas costas do empresário e fugiram rapidamente. Atingido na nuca, o empresário caiu de bruços no chão da pousada e morreu ainda no local, sem chance de ser socorrido.

A Divisão de Homicídios, que investiga o caso, ainda não tem pistas sobre as motivações e a autoria do crime.

11.11.19 9h29

