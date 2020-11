Empresário morre após capotar caminhonete na rodovia BR- 163

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O empresário conhecido na região por “Sales do Rio Novo” , morreu após um acidente registrado neste domingo (29), na rodovia BR – 163 entre Novo Progresso e Moraes almeida no município de Itaituba. Sales trafegava pela rodovia federal em uma caminhonete Hilux, quando perdeu o controle da direção e capotou várias vezes. O veiculo travou o velocimetro em 140 km.

