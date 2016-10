Empresário morre em acidente na BR-163 em Mato Grosso

O acidente foi na rodovia federal entre as cidades de Várzea Grande e Jangada, ontem de madrugada. Segundo informações policiais, Selio Carlos de Brito, 32 anos, conduzia uma GM S10 prata quando possivelmente perdeu o controle da direção, com o veículo saindo da pista e atingindo uma árvore.

Ele chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate e encaminhado a um hospital da região. No entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco tempo depois. Apenas Selio estava na caminhonete, que seguia em direção a Jangada – onde morava e tinha uma empresa. Ainda não se sabe o que teria provocado possível perda de controle da direção.

O corpo dele já está sendo velado e o sepultamento está marcado para às 16h no cemitério de Jangada, segundo a funerária Dom Bosco de Cuiabá – que é a responsável pelos procedimentos fúnebres.

Fonte: Só Notícias/Alex Fama (fotos: JangadaMT)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...