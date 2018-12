Empresário Rubens Magno é eleito o novo diretor do Sebrae Pará

Os eleitos em votação realizada nesta terça (11) (Foto: Divulgação)

O empresário Rubens Magno foi eleito novo diretor-superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA), durante votação realizada pelo Conselho Deliberativo na tarde desta terça-feira (11). Rubens foi eleito juntamente com Fabrizio Guaglianone.

Estiveram em disputa os cargos de presidente dos conselhos deliberativo e fiscal, diretor superintendente, diretor técnico e diretor administrativo financeiro.

Cássia Rodrigues foi eleita como diretora administrativa e financeira da instituição. Sebastião Campos foi escolhido presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae e Walmir Batista foi reeleito à presidência do Conselho Fiscal da instituição.

Rubens Magno, formado em administração com pós-graduação em Marketing, adiantou que o lema da gestão será “não perder a velocidade” adquirida no atual modelo de gestão do Sebrae. “Vamos manter as coisas boas e melhorar ainda mais, por isso teremos em nosso time um histórico vivo da gestão atual”, disse Magno ao se referir ao atual superintendente Fabrizio, que se manterá na Diretoria Executiva como diretor técnico a partir de janeiro do ano que vem.

Para Rubens Magno, o direcionamento é manter as boas práticas que já existem, alinhados ao governo estadual em prol dos empreendedores paraenses com vistas a manter os índices favoráveis da instituição junto aos pequenos negócios no estado.

A posse da nova diretoria está estimada para ocorrer no dia 4 de janeiro de 2019.

O Sebrae é uma entidade privada brasileira de serviço social, sem fins lucrativos, criada em 1972, que objetiva a capacitação e a promoção do desenvolvimento econômico e competitividade de micro e pequenas empresas, estimulando o empreendedorismo no país.

