Segundo o representante dos empresários, Dilceu Dal'Bosco, havia necessidade da definição dos possíveis pontos de acesso e desapropriação para dar andamento aos projetos das empresas. "Existem empresas de grande representatividade e nós precisávamos de um definição de como iria ficar o entroncamento da MT-140, por exemplo. Conseguimos esta definição e poderemos encaminhar elaboração dos nossos projetos de empreendimentos. Demorará um pouco mais de tempo, mas dentro do conjunto vamos resolver os nossos problemas".

“Essa reunião foi para esclarecer dúvidas dos empresários que estão fazendo investimentos na região da BR-163. O objetivo é resolver os problemas dos empresários destas regiões. Ouvimos as necessidades e posteriormente haverá outras reuniões para que os empresários não sejam prejudicados. Enquanto gestão temos reponsabilidade junto aos empresários e também com à empresa”, disse a prefeita eleita, Rosana Martinelli

Fábio Abritta explicou que o prazo para que essas obras ocorram é até 2019 (exceto a duplicação). “O objetivo é ter um entendimento entre os empresários e a prefeitura. Essas obras estão previstas no cronograma até 2019. Porém, a falta de financiamento a longo prazo, que estava prevista pelo governo federal através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), poderá comprometer a conclusão destas obras. O grupo está buscando alternativas para equação delas”, disse.

Empresários cobram duplicação da BR-163 e acessos em Sinop e diretor promete para 2019 O encontro entre a prefeita eleita Rosana Martinelli (PR), gestor de relacionamentos da Rota Oeste, Fábio Abritta e empresários de diversos segmentos ocorreu, esta tarde, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A principal cobrança foi relacionada ao andamento das obras de duplicação da rodovia federal no perímetro urbano de Sinop, travessias para pedestres, iluminação, dentre outras.

