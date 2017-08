Empresários de Belterra são Certificados pelo Cadastur

O Prefeito Municipal de Belterra Jociclélio Macêdo, acompanhado do Secretário de Administração, Finanças e Planejamento – Semaf , Amarildo Rodrigues e a Coordenadora de Turismo do Município, Risonete Pereira, realizaram a entrega dos certificados do Sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo – Cadastur.

Os empresários, Edson proprietário da Pousada Sereia e Robenizia proprietária da Pousada Juvência, tiveram seus empreendimentos reconhecidos pelo Cadastur. O Cadastur tem como objetivo promover o ordenamento, a formalização e a legalização dos prestadores de serviços turísticos no Brasil.

O Sistema faz parte do programa executado pelo Ministério do turismo em parceria com os órgãos oficiais de turismo nos 26 Estados e no Distrito Federal, garantindo diversas vantagens e oportunidades de negócios aos seus cadastrados, além de uma importante fonte de consulta para o turista.

Como beneficio, os empreendimentos terão visibilidade no site no site Cadastur e no programa viagem Legal; participação em programas de quantificação promovido e apoiado pelo Ministério do Turismo (Mtur), que objetiva “desenvolver o turismo como atividade econômica auto- sustentável em geração de empregos e divisas, buscando também proporcionar a inclusão social” e o Acesso a financiamento, entre outras vantagens oferecidas. A coordenadora de turismo, parabenizou os proprietários que estão com seus empreendimentos oficialmente cadastrados no Mtur.

Fonte:Prefeitura de Belterra/Edição Edenir Vieira.

