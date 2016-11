Empresários de Parauapebas protestam em frente à Prefeitura

Empresários de Parauapebas, no sudeste do Pará, bloqueiam nesta quinta-feira (24) o acesso de veículos até a Prefeitura da cidade. Os manifestantes cobram do município o pagamento de obras que já teriam sido concluídas.



O grupo, de pelo menos 30 pessoas, está concentrado em um local estratégico no centro da cidade, que dá acesso à prefeitura. No início da avenida, máquinas e caminhões foram estacionados e, com isso, o acesso de veículos aos estacionamentos da Prefeitura está impedido.

Os empresários dizem que as obras que já foram concluídas são principalmente a recuperação de estradas vicinais na zona rural e a pavimentação de ruas na cidade. Os manifestantes pretendem permanecer no local por tempo indeterminado.

Em nota, a Prefeitura de Parauapebas informou que as empresas que participam do protesto são terceirizadas e que a empresa que detém o contrato com a prefeitura é a Geo-Top. Ainda de acordo com a prefeitura, não há débitos em aberto com a empresa.

