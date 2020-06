Empresários entrega cestas básicas para a Prefeitura de Novo Progresso distribuir

(Foto:Divulgação CRAS)- A iniciativa partiu do empresário “Dirceu Frederico’ proprietário da D Gold em Itaituba,entregou nesta semana 500 cestas básicas ao Município de Novo Progresso que através da Secretária de Ação Social vai entregar as pessoas necessitadas durante a pandemia da Covid-19.

Dirceu Frederico proprietário da D Gold, em Itaituba ,com lojas em Novo Progresso , Juntas, as organizações têm como objetivo contribuir no enfrentamento ao novo Coronavírus ao ajudar as famílias progressenses mais vulneráveis com a doação de alimentos e itens de higiene e limpeza de primeira necessidade.

O prefeito Macarrão (PL), falou da importância desta parceria com empresários, “a meta inicial de doação de 500 cestas já foi batida e agora o municipio busca ampliar ainda mais a atuação para as famílias em vulnerabilidade social” enfatizou o prefeito.

A Secretaria Municipal de Assistência Social recebeu por meio de doação, 500 cestas básicas oferecidas pelo empresário Dirceu Frederico da D’GOLD DTVM. As famílias que recebem as cestas são selecionadas previamentes pelas assistentes sociais da secretaria..

A ação tem a coordenação do CRAS , e conta com a colaboração da Prefeitura, por meio de sua rede de assistência social, que se encarregará da logística de transporte das cestas que serão entregues às famílias.

O processo de distribuição conta ainda com a participação de assistentes sociais para cadastrar as familias realmente necessitem ,para dar segurança e confiança a todo o processo de doação dos recursos e das cestas básicas.

