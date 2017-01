Empresários mato-grossense são liberados de aldeia indígena no Pará

Depois de 48 horas, dois empresários que permaneciam como reféns dos indígenas do Pará foram liberados, no início desta tarde. Segundo o empresário Tito Lívio, de Cuiabá, os dois companheiros que ainda estavam na aldeia Àukre estão viajando de avião, neste momento, até o município de Redenção (PA), aonde irão imediatamente para a Polícia Federal prestar depoimento. Tito e o piloto já tinham sidos liberados pelos índios, na última terça-feira. A aldeia Àukre pertence a etnia Kayapó, e fica no sul do Pará.

Servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai), de Brasília, juntamente com policiais federais foram até o local para fazer a negociação com os indígenas. A Funai informou que está acompanhando o caso dos três empresários de Cuiabá e Várzea Grande.

Tito Lívio contou, por telefone, direto de São Félix do Xingu, que eles saíram de avião do Aeroporto Internacional de Várzea Grande, na terça-feira, dia 17, a trabalho, rumo à Altamira, no Pará, mas pegaram muita chuva no caminho. “Depois da Serra do Cachimbo, não teve jeito, o tempo estava muito ruim, tivemos que desviar quase 1h30, foi quando ficamos rodando no ar. Quando ligamos o radar, apareceu a pista deles, que é homologada, e pousamos, em caráter de urgência nessa pista, foi um pouso forçado”, detalha o empresário Tito, do ramo de montagem e desmontagem.

“Quando pousamos, os indígenas vieram conversar com a gente e cobraram R$ 30 mil pelo pouso. Éramos em 4, eu, o piloto e mais dois empresários, o Carlos Egídio, meu parceiro de negócios, e o meu sócio Christian Barreto Lima. Eu dei ao cacique o tinha em mãos que era R$ 3 mil e eles dividiram entre si. Para mim, tinha ficado tudo resolvido assim. Ficamos mais 2h30 na aldeia, esperando a chuva passar e, antes da gente levantar voo de novo, chegou do meio do mato um chefão, dizendo que não, que teríamos que pagar R$ 30 mil mesmo e depois de muita conversa eles me liberaram, a mim e ao piloto, para a gente ir na cidade buscar o resto do dinheiro”.

Ontem, eles voltariam para pagar, acontece que o clima não melhorou. Chovia muito na região. Nesse meio tempo, a Funai foi à aldeia e a Polícia Civil também entrou no caso e orientou o empresário Tito a não pagar mais nada, já que se tratou de um pouso forçado. “Recebi uma ligação, de um número não identificado, informando que o valor agora já era R$ 100 mil”.

Esta manhã, ele falou que já estava à caminho do Aeroporto de São José do Xingu, para seguir para a aldeia Àukre, com a Funai, a Polícia e um cacique Kayapó. A intenção era convencer os parentes de que não se tratava de uma invasão, mas sim de uma emergência.

