Empresários são presos por venda ilegal de sucata e veículos em Santa Izabel do Pará

Foram encontradas motos e veículos com sinais de identificação adulteradas nas lojas. Estabelecimentos foram interditados e donos presos.

15 motos foram apreendidas pela Polícia Civil durante operação de combate a leilão ilegal de sucata e veículos em Santa Izabel do Pará — Foto: Polícia Civil

Dois empresários foram presos em operação da Polícia Civil no município de Santa Izabel, no nordeste do Pará. Investigações da polícia apontaram duas lojas na cidade estavam comercializando ilegalmente veículos tipo sucata e com sinais de identificação adulteradas.

No primeiro estabelecimento fiscalizado pela polícia, o delegado Alexandre Lopes cumpriu mandado de prisão contra o proprietário e medida cautelar de suspensão de atividade econômica com a interdição temporária do estabelecimento. O dono da loja está preso à disposição da Justiça.

Na outra loja que também realizava leilões de veículos e sucatas, foi flagrado um veículo com motor de carro roubado. Durante a checagem dos chassis do carro, o número impresso no vidro não correspondia com o apresentado no motor. Após consulta no sistema da Polícia Civil, o motor presente no carro vistoriado era de outro veículo.

No local, foram apreendidos aproximadamente 15 veículos que passarão por perícia técnica para constatação de adulterações. O proprietário foi conduzido à Seccional para a lavratura do procedimento policial de flagrante.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...