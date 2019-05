Empresas cobram R$ 500 para remover piolhos e lêndeas

(Foto:Reprodução)-O tratamento dura cerca de uma hora e meia

O piolho causa coceira, vermelhidão em algumas partes do couro cabeludo e bastante constrangimento. São comuns histórias com surtos em escolas. Duas empresas diferentes, uma em São Paulo e outra no Rio, viram oportunidade de faturar com o problema, oferecendo serviço de remoção dos parasitas da cabeça de crianças e adultos. Os preços por sessão variam de R$ 175 a R$ 250. Quanto mais piolhos e lêndeas grudadas no cabelo, mais caro fica o serviço. Às vezes, é preciso fazer duas sessões, o que dá de R$ 350 a R$ 500 pelo tratamento todo.

A empresária em São Paulo não quis revelar quanto foi o investimento inicial, faturamento e lucro. O tratamento dura cerca de uma hora e meia. Na clínica, é usado um pequeno aspirador para remover os piolhos. A segunda etapa é passar um condicionador com óleos naturais e um pente de aço para retirar as lêndeas (ovos de piolhos). Duas sessões são suficientes. Como cada uma custa R$ 175, o tratamento completo fica em R$ 350. Cerca de 160 pessoas são atendidas por mês, sendo 60% crianças e 40% adultos.

Fonte:Redação Integrada, com informações do UOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...