Empresas envolvidas em naufrágio são chamadas para prestar esclarecimentos

O Corpo de Bombeiros/Defesa Civil solicitou esclarecimentos das empresas Transportes Bertolini Ltda. e Mercosul Line, proprietárias, respectivamente, do empurrador CXX e do Navio Mercante “Mercosul Santos”, que colidiram na madrugada da quinta-feira (02), em um trecho do rio Amazonas às proximidades da cidade de Óbidos.

Na reunião que ocorreu na manhã desta quinta-feira (10), em Santarém, região oeste do Pará, os representantes das duas empresas foram provocadas para esclarecer informações sobre as buscas aos desaparecidos e o trabalho de reflutuação do empurrador, localizado a 63 metros de profundidade. Foram solicitados também esclarecimentos quanto ao atendimento dos familiares das vítimas. Nove pessoas, todos tripulantes do empurrador, continuam desaparecida. A suspeita é que os corpos possam estar presos nos compartimentos do CXX.

A ata assinada ao final da reunião reuniu vários pontos, entre os quais o fornecimento informações (e-mails e documentos) referentes à contratação de empresa especializada no trabalho de salvatagem. O Corpo de Bombeiros ainda irá formalizar um ofício à Transportes Bertollini Ltda. com o pedido de informações. A empresa terá até o dia 16 para responder.

Neste mesmo dia também está prevista uma nova reunião. A seguradora P&I, que presta serviços à Transportes Bertolini, será convocada a participar da reunião. A seguradora é a responsável direta pela contratação da empresa de salvatagem.

“Esse momento serviu para que as empresas reunissem e mostrassem para os órgãos de segurança, as medidas de resgate dos desaparecidos. Isso nos permite mostrar, sobretudo aos familiares, todas providências que estão sendo tomadas para localizar as vítimas. O compromisso do governo do Estado é articular ações para solucionar rapidamente o caso”, disse o coronel Cantuária.

“A seguradora está buscando empresas especializadas no resgate dos desaparecidos e o içamento do empurrador. Eles informaram que nenhuma empresa qualificada apresentou condições para a execução dos trabalhos até o momento, devido às dificuldades do local onde o naufrágio ocorreu”, disse Marcelo Schroder, gerente da Bertolini. O executivo informou que a empresa teria reunido com 27 parentes de vítimas do naufrágio.

Durante a reunião foi discutido ainda o protocolo para a liberação do Navio “Mercosul Santos” junto à Marinha do Brasil, ainda fundeado no rio Amazonas e distante 15 quilômetros do ponto de localização do empurrador. O Corpo de Bombeiros também solicitou ainda à Transportes Bertolini o plano de resgate da barcaça presa ao navio Mercosul.

