Empresas ofertam vagas de emprego em diversas cidades do Pará

Entre os cargos, há vagas para representante comercial e técnico de Enfermagem(Foto:reprodução)

O Grupo Mateus, que atua em diversos segmentos, entre eles, o de alimentos, móveis e medicamentos, está com vagas de emprego abertas em diversas cidades do Pará. O Grupo Avenida, rede de varejo de moda, também está ofertando vagas de trabalho no Estado.

No Grupo Mateus, os cargos são para técnico de Enfermagem (Altamira e Parauapebas) e técnico em Segurança do Trabalho (Altamira). Há vagas ainda de repersentante comercial em 19 cidades (Abaetetuba, Altamira, Belém, Capanema, Castanhal, Som Eliseu, Itaituba, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Santarém, São Miguel do Guamá, Tailândia, Tucumã e Tucuruí). Em Castanhal, os cargos são de montador, consultor de salão e auxiliar de Eletro.

Os interessados devem cadastrar currículo no site do Grupo Mateus.

Já o Grupo Avenida retoma o foco para o Estado do Pará, onde três novas lojas têm inauguração confirmada para o início do segundo trimestre de 2019. Uma unidade em Belém, na área do Shopping iT Center; uma loja no distrito de Icoaraci; e outra no município de Castanhal. Juntas, as três unidades devem gerar, aproximadamente, 60 novos empregos na região. “Esse plano de expansão tem uma visão mais ampla. Sabemos o impacto que uma nova loja tem na região onde é inaugurada, por isso queremos também contribuir com a população local, oferecendo vagas de emprego e produtos de qualidade”, finaliza o diretor de expansão do Grupo Avenida, Rudá Azambuja Santos Junior.

