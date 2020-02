Empresas paraenses podem exportar alimentos e bebidas para o Canadá

(Foto:Oswaldo Forte / O Liberal) – O Canadá é uma das 15 nações que mais importam produtos do mundo

Pequenas e médias empresas paraenses poderão exportar produtos do segmento de alimentos e bebidas, em especial frutas, pescados e castanhas, para o Canadá. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) está mapeando a possibilidade de abrir novas frentes comerciais com o país, que está entre as 15 nações que mais importam produtos do mundo, apresentando um perfil interessante para o empreendedor nacional que deseja fazer negócio no exterior.

Dados do Euromonitor International mostraram que a categoria de alimentos e bebidas no Canadá representavam US$ 52,7 bilhões no varejo em 2017 e devem chegar a US$ 61,8 bi até 2021. Atualmente, o Pará exporta sementes e frutos oleaginosos, frutas, pescados e castanhas para outros países, com uma troca que chegou a movimentar US$ 10 milhões no Estado no ano passado.

Na avaliação do economista Nélio Bordalo, o Canadá é um mercado muito interessante para os produtos do Pará. “O açaí liofilizado já está na cesta de compras do canadense. O Estado possui um potencial incrível de fornecimento de produtos com o nome forte da Amazônia, o que abre mercados interessantes para produtores locais”, pontuou.

O diretor de relações institucionais da CCBC, Paulo de Castro Reis, os canadenses são consumidores conscientes, com alto poder aquisitivo. “Eles costumam a pagar mais por produtos típicos e que tenham uma história agregada, seja na criação ou na produção, dando preferência aos itens ecologicamente corretos. Como as pequenas e médias empresas são detentoras desse tipo de produção e estão cada vez mais engajadas neste sentido, temos um diferencial perante os outros mercados”, comentou.

Para a CCBC, o cenário é favorável para os negócios e ainda cria chances de crescimento para empresas brasileiras, já que o Pará já exporta produtos deste segmento para outros países. O diretor acredita que abrir uma frente comercial com o Canadá é uma grande oportunidade, além de ser estratégico para os negócios, porque o país funciona como uma porta de entrada para quem deseja ter comércio com a Europa ou Estados Unidos, por ter um mercado maduro.

Segundo o economista Nélio Bordalo, o impacto positivo na economia do Estado será relevante a partir de uma constância no fornecimento de produtos da região com apelo nativo e sustentável. “O Canadá é um país fundamentalmente de imigrantes. Por isso, é extremamente aberto para novos produtos e sabores. Além de multicultural, o consumidor canadense tem um grande Produto Interno Bruto (PIB) e elevados níveis de formação educacional, o que o torna mais consciente, mais exigente e disposto a pagar mais por produtos de melhor qualidade”, explicou.

Entre os dias 14 a 21 de abril, a Câmara vai embarcar com empreendedores brasileiros para ao outro país com a intenção de intensificar as negociações bilaterais envolvendo o segmento de alimentos e bebidas.

Por:Elisa Vaz

