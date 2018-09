Empurrador e carregadeira afundam no rio jamanxim em Jardim do Ouro

(Foto:Reprodução) – Empurrador e carregadeira afundam no rio do garimpo Jardim do Ouro

Empurrador e carregadeira afundam no rio do garimpo Jardim do Ouro, em Itaituba

O empurrador da balsa que faz a travessia do rio jamanxim no garimpo Jardim do Ouro, em Itaituba, afundou juntamente com uma carregadeira na tarde desta sexta-feira (14).

Segundo informações de testemunhas, o acidente aconteceu no momento em que a carregadeira puxava o empurrador para o rio, após a embarcação passar por uma manutenção, ambos ficaram quase totalmente submersos, restando apenas pequenas partes para fora d’agua.

Apesar do susto, segundo informações apuradas, ninguém se machucou, porém, a travessia está paralisada.

“Amigos caminhoneiros, um aviso para vocês que estão vindo de Moraes Almeida rumo ao Crepurizão, não venham hoje. Ninguém sabe qual a previsão de voltar a funcionar, talvez amanhã (sábado) a tarde.” Disse um homem não identificado em áudio no whatsapp.

Empurrador ficou quase totalmente submerso.

