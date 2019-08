Enade: prazo para retificação de informações encerra hoje (30)

Prova do exame será aplicada em 24 de novembro deste ano



O prazo para as instituições de ensino superior corrigirem informações de estudantes e de cursos para realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2019 encerra hoje (30). Sem a retificação dos dados preenchidos de forma errada, aluno e instituição não poderão participar do exame. As alterações devem ser realizadas exclusivamente através do Sistema Enade. A prova será aplicada em 24 de novembro deste ano.

O exame é um dos pré-requisitos pata a conclusão do curso, colação de grau e aquisição do diploma dos estudantes participantes. Além disso, serve para avaliar os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes do curso.

Serão avaliados, neste ano, estudantes dos cursos ligados às áreas de Engenharias e Arquitetura e Urbanismo; Ciências da Saúde, Ciências Agrárias; e grau tecnólogo nos cursos superiores de tecnologia nas áreas de produção alimentícia, recursos naturais, militar, áreas de saúde, ambiental e segurança.

*matéria produzidas com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...