Encapuzados fazem três vitimas no garimpo São Raimundo- Imagens Fortes!

Conforme informações dois homens encapuzados assassinaram três pessoas a tiros no garimpo São Raimundo. A primeira vitima foi o funcionário do proprietário do garimpo, que foi assassinado na noite desta quarta-feira (11). A vítima era conhecido pelo apelido de “Paraíba”. Foi abordado por duas pessoas encapuzadas e alvejado com vários tiros de arma de fogo na cantina do garimpo. Paraíba fazia segurança da área.

As outras duas vitimas foi um casal que trabalhava na porteira, cobrando pedágio para adentrar na área.

O casal foi surpreendido por duas pessoas encapuzadas que chegaram atirando na noite desta quarta-feira (11), não deu tempo de defesa os dois morreram no local. Conforme informação que chegou para o Jornal Folha do Progresso o casal trabalhava para Gardieli e Vicente herdeiros do garimpo na porteira que controla acesso ao garimpo..

No inicio deste ano o Jornal Folha do Progresso publicou denuncia de pessoas dentro do garimpo que estavam sendo expulsas da área pelos herdeiros, e que estavam correndo risco de morte, o pior pode acontecer, denunciou.

Ainda de acordo com as informações os corpos das vitimas foram transportados de avião para o IML de Itaituba, para procedimentos legais.

A policia Civil de Itaituba esta investigando o caso.

Da Redação Jornal Folha do Progresso com informações e fotos WhatsApp.

