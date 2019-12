Encceja Nacional 2019: contemplados podem solicitar os certificados; confira

Estão aptos para pedir o certificado quem atingiu, no mínimo, 100 pontos

Divulgados os resultados do Encceja 2019 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os participantes que alcançaram a nota mínima exigida nas quatro áreas do conhecimento e na redação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) já podem solicitar a certificação para o grau que corresponde o diploma. Os resultados estão publicados no sistema Encceja, que podem ser acessados com o CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição.

Pode pedir o certificado quem atingiu, no mínimo, 100 pontos nas provas objetivas e 5 pontos na redação. Aqueles que atingiram os 100 pontos em uma área do conhecimento, ou em algumas áreas do conhecimento, mas não em todas, podem solicitar a Declaração Parcial de Proficiência.

A declaração não é um diploma. Mas, com ela em mãos, o participante tem a oportunidade de se inscrever na próxima edição do exame apenas nas áreas de conhecimento em que não alcançou as notas necessárias.

Certificação do Encceja 2019

As certificadoras são as secretarias de estado da educação e alguns institutos federais que fizeram adesão ao Encceja.

– Secretarias estaduais de educação

Emitem os Certificados de Conclusão do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e, também, a Declaração Parcial de Proficiência.

– Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia

Também emitem o certificado e a declaração parcial, mas apenas para o ensino médio.

*com informações do Inep.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...