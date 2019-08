Encerra nesta sexta prazo para fazer o licenciamento de veículos com finais de placa 47, 57, 67

Termina nesta sexta-feira (9) o prazo para proprietários de veículos com finais de placa 47, 57, 67 fazerem o licenciamento. — Foto: O Liberal

De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA), o estado possui uma frota de 59.247 automóveis que precisa ser licenciada, entre motocicletas (25.826), carros (17.354), motonetas (5.494) e caminhonetes (4.410).

Termina nesta sexta-feira (9) o prazo para proprietários de veículos com finais de placa 47, 57, 67 fazerem o licenciamento. De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA), O motorista que for flagrado dirigindo com o licenciamento em atraso pagará multa de R$ 293,47, acumula sete pontos na carteira e o veículo pode ser removido ao parque de retenção.

O Pará possui uma frota de 59.247 automóveis que precisa ser licenciada, entre motocicletas (25.826), carros (17.354), motonetas (5.494) e caminhonetes (4.410). Para realizar o pagamento, basta imprimir o boleto de licenciamento disponível no site do Detran. Além da taxa do Departamento de Trânsito, no documento constam, ainda, o imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o seguro DPVAT e multa, se houver.

O condutor pode escolher se quer receber o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em seu endereço ou em uma agência dos Correios. O pagamento dos valores também pode ser efetuado via internet banking, nas agências bancárias ou nos caixas eletrônicos

Por G1 PA — Belém

