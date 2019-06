Encerrado prazo para inscrições “Concurso de Rurópolis” FADESP divulga demanda por cargos;veja

Já estão encerrou as inscrições para o concurso da prefeitura de Rurópolis (PA).(Foto:Reprodução)

São 415 vagas, sendo 217 para a Secretaria Municipal de Educação (Semec) e 198 para outras secretarias. Os cargos são de níveis fundamental incompleto, médio e superior. As inscrições foram realizadas no site da Fadesp.

O concurso tem vagas para 11 cargos de nível fundamental, 20 de médio e 50 de superior. O maior número de vagas é ofertado para o cargo de professor de educação infantil e séries/anos iniciais do Ensino Fundamental, zona rural (65). As remunerações variam de R$ 998 a R$ 5 mil.

A Fadesp empresa responsável pela realização do concurso publico em Rurópolis divulgou a quantidade de inscrições para o Concurso do Município – a entidade também divulgou a demanda de inscrições por cargos. Veja Abaixo a tabela;

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Todo o conteúdo áudio visual do Jornal Folha do Progresso está protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral, sua reprodução é permitida desde que citado a fonte e com aviso prévio através do e-mail adeciopiran.blog@gmail.com

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...