Enchentes no Acre afetam cerca de oito mil famílias

A Defesa Civil informou que 160 famílias já foram retiradas de suas casas

Aproximadamente 8 mil famílias estão sendo afetadas diretamente pela cheia de rios localizados na região do Vale do Juruá, no Acre. De acordo com a Defesa Civil, 160 famílias já deixaram suas casas. O Rio Moa, que não é monitorado, transbordou e o Rio Juruá chegou a 14,1 metros nesta segunda-feira (30).

Segundo informações do G1, as famílias desalojas são, sobretudo, dos bairros de Miritizal, Várzea, Cruzeirinho e Nari do Moa. Caso os rios continuem enchendo, a Defesa Civil informou que mais pessoas ainda serão retiradas.

A pasta também informou que o prédio desativado da Santa Casa, em Cruzeiro do Sul, deve ser utilizado para abrigar as famílias.

“A Santa Casa deve receber 35 pessoas e mais abrigos estão sendo construídos. Vale informar que as pessoas que saíram por conta própria já podem procurar a Defesa Civil para fazer o cadastro e receber seus donativos”, explica José Lima, coordenador da Defesa Civil Municipal.

