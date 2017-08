Encontrada embarcação que naufragou após colisão em Óbidos; 9 pessoas seguem desaparecidas

A Marinha informou nesta terça-feira (08) que o empurrador que naufragou após colisão com uma embarcação no rio Amazonas, próximo ao município de Óbidos, foi localizado ontem (07) a 15 quilômetros do local do choque. O acidente ocorreu na quarta-feita passada (02) entre o navio mercante “Mercosul Santos” e um empurrador da empresa Bertolini.

No domingo (06), o navio hidroceanográfico fluvial “Rio Branco” localizou, por meio do sonar multifeixe, um casco que poderia ser do empurrador. A Marinha informou que teve 99% de certeza que era a embarcação naufragada após serem utilizados dois sonares de alta precisão “side scan”, na segunda-feira.

Segundo a Marinha, a Bertolini vai apresentar um plano de salvamento para aprovação da Marinha do Brasil, para iniciar a reflutuação do empurrador. Não foi informado em quanto tempo a operação será iniciada.

Buscas

A Marinha informou ainda que continuam as buscas pelos sete tripulantes e dois passageiros desaparecidos desde o acidente, com o apoio de lanchas da Capitania Fluvial de Santarém e dos Navios Patrulha “Bocaina”, de Belém, e Hidroceanográfico Fluvial “Rio Branco”, de Manaus (AM), com o apoio de mergulhadores do Corpo de Bombeiros e agentes dos Órgãos de Segurança Pública.

A área de busca se estende a um raio de 40 quilômetros do local onde ocorreu a colisão.

A Capitania Fluvial de Santarém continua a coleta de dados e informações que vão auxiliar na conclusão do inquérito administrativo que já foi instaurado.

