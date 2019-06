Encontrada jovem que havia desaparecido após sair de curso pré-vestibular em Santarém

Andressa Cardoso, de 22 anos, já foi encontrada — (Foto: Reprodução/Facebook/Odonaldo Alho Cardoso)

Andressa Cardoso, 22 anos, estava desaparecida há dois dias. Caso foi registrado na delegacia.

Às 14h13 desta sexta-feira (7), o professor de educação física Odonaldo Cardoso, publicou em seu perfil no Facebook, que sua filha Andressa Cardoso, 22 anos, que havia sumido após sair do cursinho pré-vestibular, no bairro Centro em Santarém, no oeste do Pará, na terça-feira (4), havia reaparecido.

“A minha filha Andressa está bem. Obrigado pela ajuda. Agradeço pelas orações, pelo ajuda de cada um”, escreveu Odonaldo, sem dar detalhes sobre como a filha reapareceu e nem onde esteve nos dois dias em que a família não conseguiu contato com ela.

Um registro de Boletim de Ocorrência (B.O) chegou a ser feito logo depois do desaparecimento completar 24 horas. Uma mobilização nas redes sociais também foi iniciada para ajudar nas buscas.

Leia Mas:

Família faz buscas a jovem que desapareceu após sair de curso pré-vestibular em Santarém

Por:G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...